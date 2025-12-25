Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Witkoff ve Kushner ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Zelenskiy, Witkoff ve Kushner ile telefonda görüştü

Kiev

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump'ın Ukrayna barış görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile telefonda görüştüğünü kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'ya karşı yürütülen bu acımasız Rus savaşını sona erdirmek, tüm belgeleri ve adımları gerçekçi, etkili, güvenilir hale getirmek için gerçekten çalışıyoruz. Çalışmanın bazı temel detaylarını görüştük. Ortak bir sonuç ve kalıcı barış için faydalı olabilecek görüşler var."

Zelenskiy, barış müzakereleri için görevlendirdiği Ukrayna heyetinin de bu telefon görüşmesine katıldığını vurgulayarak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da ayrıca Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini bildirdi.

