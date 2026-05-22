İran-ABD diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'a hareket etti İran ve ABD ile diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in İran'a doğru yola çıktığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın diplomatik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'a hareket gitti.

Munir'in İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, 20 Mayıs'ta Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Nakvi'nin ziyaretinin, sonucuna göre, sürecin arabulucusu Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir’in Tahran’a gidebileceği ifade edilmişti.

