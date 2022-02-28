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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.02.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın-Sulliva görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı.

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