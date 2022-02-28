Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın-Sulliva görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.
Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.