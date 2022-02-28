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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM Genel Kurulu, Ukrayna konulu olağanüstü oturumda toplandı.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Macron'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.

Yusuf Özcan   | 28.02.2022
Macron'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

 telefonda görüştüğü 'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.

Macron, Putin'e uluslararası toplumun Ukrayna'ya saldırının sona ermesi talebini iletti ve acil ateşkes uygulanması gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Putin, bu üç konuda "angaje olma iradesini" dile getirdi.

Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.

Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı.

Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.

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