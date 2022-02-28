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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM Genel Kurulu, Ukrayna konulu olağanüstü oturumda toplandı.
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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Batı'nın Moskova’ya yaptırımları genişlerken Volvo Rusya'ya araç sevkiyatını askıya aldı

Rusya’nın Ukrayna'yı işgaline yönelik Batılı ülkelerin yaptırımları artarak devam ederken, İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatını askıya alacağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 28.02.2022
Batı'nın Moskova’ya yaptırımları genişlerken Volvo Rusya'ya araç sevkiyatını askıya aldı

Berlin

Volvo Cars'dan yapılan açıklamada, yaptırımlar ve olası riskler nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar Rusya’ya araba sevkiyatlarının durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada, “AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere Rusya ile malzeme ticaretiyle ilgili potansiyel riskleri dikkate alan Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araç teslim etmeyecek.” ifadesine yer verildi.

Volvo geçen yıl Rusya'da yaklaşık 9 bin otomobil satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan, Alman kamyon üreticisi Daimler Truck da Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını bildirdi.

Daimler AG, Kamaz'ın yüzde 15'ine sahip olurken, diğer Alman otomobil tedarikçileri de Kamaz ile iş yapıyor.

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