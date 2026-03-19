Dolar
44.32
Euro
50.87
Altın
4,610.91
ETH/USDT
2,154.40
BTC/USDT
69,702.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Orta Doğu ve Ukrayna ana gündemleriyle toplanan AB Liderler Zirvesi başladı

AB'nin 27 üyesinin devlet veya hükümet başkanları, Ukrayna'ya mali destek, Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bunların enerji fiyatları ile enerji güvenliği üzerindeki etkilerini görüşmek için bir araya geldi.

Şerife Çetin, Ata Ufuk Şeker, İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Brüksel

Brüksel'de üye ülke liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zirve öncesinde basına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa'nın ekonomik rekabet gücünü desteklemenin ekonomik büyümeyi artırmak için elzem olduğunu dile getirerek, liderlerin bugün Avrupa'nın rekabet gücünü artırma konusuna da odaklanacağını aktardı.

Costa, kimsenin enerji konusunda zorlu zamanlarla karşı karşıya olunduğunu görmezden gelemeyeceğini ve bu sorunu ele almaları gerektiğini belirterek, "İran'daki mevcut çatışma, enerji konusunda öngörülebilir ve güvenilir gelecek elde etmenin en iyi yolunun, yerli enerji üretimini artırmak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu, özerk ve bağımsız hale gelmenin, enerji sistemimizi güvence altına almanın tek yoludur." dedi.

Mevcut uluslararası kurallara dayalı düzenin "alternatifinin bulunmadığını" dile getiren Costa, bunun dışındaki seçeneklerin "Ukrayna'da savaş, ticarette haksız rekabet, Grönland ve dünyanın diğer bölgelerinde egemenliğe yönelik tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Costa, Gazze halkına destek olmak için uluslararası toplumu harekete geçirmenin "acil gereklilik" olduğunu vurgulayarak "Bir çatışmadan diğerine geçiliyor ancak ne yazık ki Ukrayna'daki savaş durmadı, Gazze'deki durum hala çok dramatik ve tüm bunları ele almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmelerin ana gündem maddesi olacağı toplantıya Costa başkanlık edecek.

Toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

Zirvede liderler ilk olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile görüş alışverişinde bulunacak.

Metsola'nın ardından zirveye Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres iştirak edecek.

AB Konseyi Başkanı Costa'nın daveti üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirveye video konferansla bağlanacak. Zelenskiy, alandaki son gelişmeler konusunda bilgilendirme yapacak.

Liderler daha sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis'in katılımıyla "Avro Zirvesi" adlı ekonomi odaklı bir oturum düzenleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet