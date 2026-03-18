Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. -VTR-
Dünya

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin enerji kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı ülkelerle silahlı çatışmalar başlattığını belirterek, "Bugün, bence son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Moskova

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada son 30-40 yılda yaşanan savaşların öncelikle enerji kaynaklarıyla bağlantılı olduğuna işaret eden Novak, "Örneğin, ABD'nin son dönemde başlattığı silahlı çatışmalar, tüm dünya için enerji açısından önemli ve enerji kaynaklarına sahip ülkelerle bağlantılıdır. En sonuncusu İran, ondan önce Irak, Kuveyt, Suriye, Libya ve benzeri ülkeler vardı." diye konuştu.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle en az 20 milyon varil petrol sevkiyatının etkilendiğini anlatan Novak, "Bugün, bence son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda etkilenen petrol ve petrol ürünleri miktarı dünya genelindeki tüketimin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Aleksandr Novak, bölgede duran petrol sevkiyatı nedeniyle küresel ticaretin de yaklaşık üçte birinin etkilendiğini kaydetti.

Küresel doğal gaz piyasalarına ilişkin de konuşan Novak, küresel doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin dünya piyasalarına sevk edilemediğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz endişeleriyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.

