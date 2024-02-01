BMGK dönem başkanlığını devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulundu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını Fransa'dan devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısı yaptı.
New York
Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, ülkesinin dönem başkanlığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
BMGK'de ateşkes için sunulacak karar tasarılarına ilişkin yapıcı bir tutum sergileyeceklerini aktaran Rodrigues-Birkett, Gazze'deki trajedinin fırsata çevrilmesi gerektiğini ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması gerektiğini kaydetti.
Rodrigues-Birkett, Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskinden endişe duyduklarını da ifade etti.
"Guyana her zaman ateşkes çağrısında bulundu ve bulunmaya devam edecek. Bunun için bir gün daha beklememeliyiz." vurgusunda bulunan Rodrigues-Birkett, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğinin altını çizdi.
Rodrigues-Birkett, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını, hem BMGK kararları hem de UAD hükümlerinin uygulanması için ateşkesin gerekli olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.