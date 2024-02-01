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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK dönem başkanlığını devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını Fransa'dan devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısı yaptı.

Şerife Çetin  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
BMGK dönem başkanlığını devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulundu

New York

Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, ülkesinin dönem başkanlığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

BMGK'de ateşkes için sunulacak karar tasarılarına ilişkin yapıcı bir tutum sergileyeceklerini aktaran Rodrigues-Birkett, Gazze'deki trajedinin fırsata çevrilmesi gerektiğini ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması gerektiğini kaydetti.

Rodrigues-Birkett, Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskinden endişe duyduklarını da ifade etti.

"Guyana her zaman ateşkes çağrısında bulundu ve bulunmaya devam edecek. Bunun için bir gün daha beklememeliyiz." vurgusunda bulunan Rodrigues-Birkett, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Rodrigues-Birkett, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını, hem BMGK kararları hem de UAD hükümlerinin uygulanması için ateşkesin gerekli olduğunu dile getirdi.

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