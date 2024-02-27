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Dünya

Macron'dan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Şeyma Uzundere  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Macron'dan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" mesajı

Ankara

Başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda Batılı ülkeler arasında bir fikir birliğinin olmadığını belirterek, "Kesinlikle Fransa'nın bundan yana olmadığını söylemedim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füze tedarik edecek bir koalisyon oluşturulduğunu duyuran Macron, müttefiklere bu mühimmatların üretimini artırma çağrısı yaptı.

Ukrayna savaşının Avrupa'nın geleceğini belirlediğini ve Rusya'nın, "sadece Ukrayna'ya karşı değil" tüm müttefiklere karşı "daha saldırgan" hale geldiğini ileri süren Macron, Avrupalı devletlerin kendi kolektif güvenliğini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Macron, Rusya'nın savaşı kaybetmesinin "Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için elzem olduğunu" vurguladı.

"Bazı ülkeler Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor"

Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün yaptığı açıklamada, bazı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna’ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtmişti.

Fico, Slovakya’nın ise hiçbir şekilde Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ifade etmişti.

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