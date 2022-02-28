Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı
Kiev
Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.
- Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor
- Rusya: Ukrayna'nın hava sahasının tamamı kontrol altına alındı
- Putin, Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretti
- Rus güçleri Berdyansk şehrindeki tüm kamu binalarını ele geçirdi
- NATO ve Batı ülkeleri, Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah sağlamaya başladı
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.