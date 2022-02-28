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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkıyor

Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını açıkladı.

Nuran Erkul Kaya   | 28.02.2022
Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkıyor

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkedeki projelerden çekilme kararı aldı.

Bu kapsamda, şirket Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracak, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacak.

Shell, ayrıca Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlıyor.

Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

Shell, bp ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu.

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