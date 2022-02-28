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UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile iş birliğini sonlandırdı

UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.02.2022
UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile iş birliğini sonlandırdı

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.

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