Dolar
40.67
Euro
47.12
Altın
3,389.74
ETH/USDT
3,569.80
BTC/USDT
112,976.00
BIST 100
10,849.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için kadro bildirimi yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonun ilk maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kadro bildiriminde bulundu.

Can Öcal  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için kadro bildirimi yaptı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı Carlos Cuesta, Danimarkalı Victor Nelsson ile Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile transfer görüşmelerinde bulunan Polonyalı Przemyslaw Frankowski, bildirilen kadroda yer almadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Galatasaray'ın bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Günay Güvenç, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz, Cem Efe Eroğlu, Arda Yılmaz, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eren Kaya, Eren Elmalı, Derrick Köhn, Elias Jelert, Lucas Torreira, Mario Lemina, Efe Akman, Ege Araç, Gabriel Sara, Berat Yılmaz, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Yunus Akgün, Leroy Sane, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Duru, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Victor Osimhen


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak
Karabük ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor
Sıcaklıklar yurdun batı bölgeleri hariç mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da üst düzey yetkililerle görüştü

Benzer haberler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için kadro bildirimi yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için kadro bildirimi yaptı

Dünya şampiyonu olan genç milli kürekçi Enes Biber'in hedefi daha büyük başarılar

Ligde 67 sezonda 6 şampiyon çıktı

Galatasaraylı Frankowski, Rennes yolcusu

Galatasaraylı Frankowski, Rennes yolcusu
Galatasaray, hazırlık maçında Lazio ile berabere kaldı

Galatasaray, hazırlık maçında Lazio ile berabere kaldı
Galatasaray, Osimhen ve Sane için imza töreni düzenledi

Galatasaray, Osimhen ve Sane için imza töreni düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet