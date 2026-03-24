Trabzonspor, gol sayısında şampiyonluk sezonunun önünde

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un gol üretkenliği ön plana çıkıyor.

Selçuk Kılıç  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Trabzon

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 27 hafta sonunda rakip fileleri 53 kez havalandırarak son 6 sezon içerisindeki en golcü dönemini yaşıyor.

Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunda 27 maç sonunda rakip fileleri 51 kez havalandırırken bu sezon bu alanda daha başarılı performans gösterdi.

En son 2019-20 sezonunda 27 haftada 62 gol atan Karadeniz ekibi, 2020-21'de 34, 2021-22'de 51, 2022-23'te 45, 2023-24'te 43 ve 2024-25'te 44 gol kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplamda 69 gol

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da bu sezon oynadığı toplam 33 karşılaşmada rakip fileleri 69 kez havalandırarak maç başına 2,09 gol ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 27 maçta 53 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 müsabakada 15 gol, Süper Kupa'da 1 maçta 1 gol attı.

Sadece 3 maçta gol atamadı

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 33 karşılaşmanın sadece 3'ünde rakip fileleri havalandıramadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği ve Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaların yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olduğu müsabakada gol kaydedemedi.

Onuachu'nun katkısı

Trabzonspor'da Paul Onuachu, golleriyle bordo-mavilileri taşıyan isimlerin başında geldi.

Nijeryalı futbolcu, ligde 24 maçta 21 golle gol krallığında ilk sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Toplam 27 maçta 23 gole ulaşan Onuachu, Trabzonspor'a gol yollarında önemli katkı verdi.

