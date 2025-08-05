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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Orta ve kısa menzilli füze sistemlerinde artık sınırlamamız yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin farklı bölgelerde konuşlandırılmasına ilişkin artık herhangi bir sınırlamasının olmadığını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov: Orta ve kısa menzilli füze sistemlerinde artık sınırlamamız yok

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

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ABD’den Hindistan’a yönelik “tehdit niteliği taşıyan” açıklamaları gördüklerini anlatan Peskov, “Bunlar, ülkeleri Rusya ile ticari ilişkilerini durdurmaya zorlama girişimleridir. Bu tür açıklamaları meşru görmüyoruz. Egemen ülkelerin kendi ticaret ortaklarını seçmeleri gerekir.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryumdan çekilmesini değerlendiren Peskov, “Rusya'nın artık bu konuda herhangi bir sınırlaması yok. Rusya artık kendisini hiçbir şeyle sınırlı görmüyor. Bu doğrultuda Rusya, gerektiğinde uygun tedbirleri alma ve uygun adımları atma hakkına sahip olduğunu düşünmektedir.” diye konuştu.

Peskov, konunun “hassas” olduğuna işaret ederek füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin bir duyurunun beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün "sürdürülmesi için gerekli koşulların ortadan kalkması" nedeniyle orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryuma artık bağlı kalmayacağını duyurmuştu.

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