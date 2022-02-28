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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri Ankara’dan yola çıktı

Ukrayna halkı için Türkiye ve Azerbaycan’da toplanan yardım malzemeleri Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden yola çıktı.

Behlül Çetinkaya   | 28.02.2022
Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri Ankara’dan yola çıktı

Ankara

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’da sivillere destek olmak isteyen Türkiye ve Azerbaycan’daki vatandaşların yolladığı yardım malzemeleri büyükelçilikte toplandı.

Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinden oluşan yardımlar, büyükelçilik çalışanları tarafından kamyonlara yüklendi. Kamyonlar daha sonra İstanbul'a hareket etti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da toplanan 3 kamyon yardım malzemesi, İstanbul’da diğer yardım malzemelerinin toplandığı noktada tırlara aktarılarak Bulgaristan ve Romanya üzerinden Ukrayna’ya ulaştırılacak.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’de Ukrayna için 1,5 milyon lira ile 12 bin dolar bağış toplandığını, yapılan yardımların birkaç yardım tırıyla Ukrayna’ya ulaştırılacağını açıklamıştı.



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