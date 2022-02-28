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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'dan Romanya'ya 70 binden fazla kişi giriş yaptı

Mehmet Serkan Eruysal   | 28.02.2022
Ukrayna'dan Romanya'ya 70 binden fazla kişi giriş yaptı

Bükreş

Romanya Hükümet Sözcüsü Dan Carbunaru, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını söyledi.

Carbunaru, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 16 bin 248 kişinin ülkeye girdiğini, bunların 10 bin 566'sının Ukrayna vatandaşı olduğunu ifade etti.

Ukrayna'dan gelen 33 binden fazla kişinin Romanya topraklarında bulunduğunu belirten Carbunaru, bunlardan 373'ünün Romanya'ya sığınma başvurusu yaptığını kaydetti.

Carbunaru, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını belirtti.

Romanya'nın Ukrayna'ya yakıt ve gıdadan oluşan yardımları ulaştırmaya devam edeceğini söyleyen Carbunaru, Rus propagandası yapan "Russia Today" ve "Sputnik" kanallarının da bugünden itibaren ülkede yayın yapamayacağını ifade etti.

Öte yanda Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden yapılan açıklamaya göre, dün itibarıyla mülteci konaklama merkezlerindeki doluluk yüzde 56,4’e ulaştı.

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