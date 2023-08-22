Rusya: Karadeniz'de Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı tekne imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Yılan Adası'nın doğusunda Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı sürat teknesinin imha edildiğini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi verildi.
Karadeniz'de Ukraynalı askerleri taşıyan bir sürat teknesine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Rus ordusuna ait savaş uçağı, Yılan Adası'nın doğusunda Ukraynalı çıkarma timini taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesini imha etti." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.