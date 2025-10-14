Dolar
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan "en uzun hükümet kapanmasına gidiliyor" uyarısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Demokratların "uygun" bir bütçeyi kabul etmemesi halinde bunun "tarihin en uzun hükümet kapanmalarından biri olabileceği" uyarısında bulundu.

Aynur Şeyma Asan  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan "en uzun hükümet kapanmasına gidiliyor" uyarısı

Washington

Johnson, hükümetin kapanmasının 13. gününde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut durumdan Demokratları sorumlu tutan Johnson, "Demokratlar parti taleplerini kenara bırakıp hükümetin tekrar açılarak federal personele ödeme yapılabileceği temiz, koşulsuz bütçeyi kabul etmezse Amerikan tarihindeki en uzun hükümet kapanmalarından birine doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Johnson, Cumhuriyetçi Partililerin müzakerelere açık olduğunu ancak bunu şeffaf koşullarda yapacaklarını belirtti.

Hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

