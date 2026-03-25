ABD’de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir
ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havaalanlarının kapatılabileceğini duyurdu.
New York
TSA’nın geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nde yaptığı konuşmada, kapanmanın uzamasıyla birlikte çalışanların maaş alamadığını ve bu durumun operasyonları zorlaştırdığını belirtti.
McNeill, havaalanlarında bekleme sürelerinin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını ifade ederek, “Fonlar yeniden sağlanana kadar bazı havaalanlarını kapatmayı değerlendirebiliriz." dedi.
ABD’de federal hükümet, Senato’nun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisi’nin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak’ta kısmen kapanmıştı.
Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken, bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.