Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
ABD’de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havaalanlarının kapatılabileceğini duyurdu.

Mücahit Oktay  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

TSA’nın geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi’nde yaptığı konuşmada, kapanmanın uzamasıyla birlikte çalışanların maaş alamadığını ve bu durumun operasyonları zorlaştırdığını belirtti.

McNeill, havaalanlarında bekleme sürelerinin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını ifade ederek, “Fonlar yeniden sağlanana kadar bazı havaalanlarını kapatmayı değerlendirebiliriz." dedi.

ABD’de federal hükümet, Senato’nun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisi’nin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak’ta kısmen kapanmıştı.

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken, bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.

