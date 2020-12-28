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Dünya, Koronavirüs

ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi, Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle havalimanlarından son 10 günde seyahat eden yolcu sayısının 10,2 milyona ulaştığını açıkladı.

İslam Doğru   | 28.12.2020
ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) yetkilileri, sağlık yetkililerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması endişesiyle seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen dün 1,28 milyon yolcuyu güvenlik taramasından geçirdiklerine, bu rakamın salgının başladığı marttan bu yana kaydedilen en yüksek yolcu sayısı olduğuna işaret etti.

Son 10 günde havalimanlarından toplam 10,2 milyon yolcunun seyahat ettiğine dikkati çeken TSA yetkilileri, bu 10 günden 6’sında günlük yolcu sayısının 1 milyonun üzerinde seyrettiğine vurgu yaptı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, dün CNN’e yaptığı açıklamada, ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğunu belirtmiş, halka bu dönemde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için seyahatten kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

Fauci, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız, durum gerçekten çok rahatsız edici. Gelecek birkaç hafta çok daha kötü olabilir." sözleriyle endişesini dile getirmişti.

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