ABD'nin "hükümet kapanması döneminde yaklaşık 46 bin askerine maaş ödemeyeceği" öne sürüldü
ABD'de hükümet kapanması nedeniyle bütçe tartışmaları sona erinceye kadar yaklaşık 46 bin askerin maaşını alamayacağı iddia edildi.
New York
ABD merkezli yayın organı USA Today'in haberinde, askeri teknisyen olarak çalışan "çift statülü" yaklaşık 46 bin askere, hükümet kapanması döneminde ordunun tam zamanlı diğer üyelerinden ayrı tutularak maaş ödenmeyeceği ileri sürüldü.
Haberde, "Çift statülü teknisyenler olarak bilinen hizmet üyeleri, Ulusal Muhafızlar ve yedekte tutulan diğer askeri birliklerin tam zamanlı çalışanlarıdır ve federal yasalar uyarınca günlük işlerinde askeri üniforma giymek, yarı zamanlı askeri üyeliklerini sürdürmek ve askeri standartları karşılamak zorundalardır." ifadesine yer verildi.
ABD'nin 2025 mali yılı savunma politikası tasarısına göre orduda "helikopter ve uçak bakımı, teknoloji desteği, silah onarımı ve izole birimlere idari destek" gibi kritik alanlara dağılmış yaklaşık 46 bin çift statülü teknisyen pozisyonunun bulunduğu savunuldu.
Haber kuruluşunun görüşüne başvurduğu ABD Ulusal Muhafız Birliği Başkanı ve Massachusetts Ulusal Muhafızlarının eski üst düzey generali Emekli Tümgeneral Francis McGinn, bu durumun "adil olmadığı" ve konunun "gözden kaçmış" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
ABD ordusundaki çift statülü teknisyenler, işlerinin doğası gereği askeri yönleri olmasına rağmen "Savunma Bakanlığının sivil çalışanları" olarak değerlendiriliyor.
Devam eden federal hükümet kapanması sırasında Pentagon'un sivil çalışanları maaş alamıyor. Bununla birlikte söz konusu teknisyenlerin çoğu, işlerinin hayati ulusal güvenlik niteliği nedeniyle bu dönemde işlerinin başında kalma zorunluluğu bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.