Dolar
41.89
Euro
49.02
Altın
4,326.08
ETH/USDT
3,854.70
BTC/USDT
107,920.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin "hükümet kapanması döneminde yaklaşık 46 bin askerine maaş ödemeyeceği" öne sürüldü

ABD'de hükümet kapanması nedeniyle bütçe tartışmaları sona erinceye kadar yaklaşık 46 bin askerin maaşını alamayacağı iddia edildi.

Mücahit Oktay  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
ABD'nin "hükümet kapanması döneminde yaklaşık 46 bin askerine maaş ödemeyeceği" öne sürüldü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

ABD merkezli yayın organı USA Today'in haberinde, askeri teknisyen olarak çalışan "çift statülü" yaklaşık 46 bin askere, hükümet kapanması döneminde ordunun tam zamanlı diğer üyelerinden ayrı tutularak maaş ödenmeyeceği ileri sürüldü.

Haberde, "Çift statülü teknisyenler olarak bilinen hizmet üyeleri, Ulusal Muhafızlar ve yedekte tutulan diğer askeri birliklerin tam zamanlı çalışanlarıdır ve federal yasalar uyarınca günlük işlerinde askeri üniforma giymek, yarı zamanlı askeri üyeliklerini sürdürmek ve askeri standartları karşılamak zorundalardır." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'nin 2025 mali yılı savunma politikası tasarısına göre orduda "helikopter ve uçak bakımı, teknoloji desteği, silah onarımı ve izole birimlere idari destek" gibi kritik alanlara dağılmış yaklaşık 46 bin çift statülü teknisyen pozisyonunun bulunduğu savunuldu.

Haber kuruluşunun görüşüne başvurduğu ABD Ulusal Muhafız Birliği Başkanı ve Massachusetts Ulusal Muhafızlarının eski üst düzey generali Emekli Tümgeneral Francis McGinn, bu durumun "adil olmadığı" ve konunun "gözden kaçmış" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusundaki çift statülü teknisyenler, işlerinin doğası gereği askeri yönleri olmasına rağmen "Savunma Bakanlığının sivil çalışanları" olarak değerlendiriliyor.

Devam eden federal hükümet kapanması sırasında Pentagon'un sivil çalışanları maaş alamıyor. Bununla birlikte söz konusu teknisyenlerin çoğu, işlerinin hayati ulusal güvenlik niteliği nedeniyle bu dönemde işlerinin başında kalma zorunluluğu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı
İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada karar açıklandı
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Emine Erdoğan: Dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri olan kadınlara kulak verelim
Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarıldı

Benzer haberler

ABD'nin "hükümet kapanması döneminde yaklaşık 46 bin askerine maaş ödemeyeceği" öne sürüldü

ABD'nin "hükümet kapanması döneminde yaklaşık 46 bin askerine maaş ödemeyeceği" öne sürüldü

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya geleceğini açıkladı

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanının öldüğünü açıkladı

Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanının öldüğünü açıkladı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Trump ve Lee'nin APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde tarifelerde anlaşma sağlanması bekleniyor

Trump ve Lee'nin APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde tarifelerde anlaşma sağlanması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet