Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Bursa
Orhangazi Belediyesi sınırlarında Yeni Sölöz Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (8), okula gitmek üzere evinden çıktı. Okul yolunda ilerleyen İ.A, sahipsiz bir köpeğin saldırısıyla bacağından ısırıldı.
Bölgedeki vatandaşlar tarafından köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, hastaneye götürüldü.
Bacağında derin yara oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
