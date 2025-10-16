Dolar
Gündem

Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Musa Öztürk  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı

Bursa

Orhangazi Belediyesi sınırlarında Yeni Sölöz Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (8), okula gitmek üzere evinden çıktı. Okul yolunda ilerleyen İ.A, sahipsiz bir köpeğin saldırısıyla bacağından ısırıldı.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, hastaneye götürüldü.

Bacağında derin yara oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

