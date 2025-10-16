Dolar
logo
Ekonomi, İsrail’in Gazze saldırıları

Bursa'da orman ürünleri fabrikasından Gazze'ye 50 milyon liralık yardım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasından Gazze'ye 50 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

Mustafa Bikeç, Harun Şekerli  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Bursa'da orman ürünleri fabrikasından Gazze'ye 50 milyon liralık yardım Fotoğraf: Harun Şekerli/AA

Bursa

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yapılan törende konuşan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Gazze'de yaşanan zorluklara kayıtsız kalamadıklarını söyledi.

Süreç içerisinde çok fazla acılar yaşandığını belirten Yıldız, "Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimiz şehit oldu, çok büyük acılar çekti. Bugün milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın iradesi yüksek katkılarıyla beraber bir barış anlaşması imzalandı. İnşallah kardeşlerimiz nefes alacaklar. Çok ihtiyaçları var, çok büyük sıkıntıları var. Biz de o sıkıntılara bir nebze mehlem olabilmek için Kızılay'ımıza 50 milyon lira bağışta bulunduk. Allah kabul etsin. Biz sadece parayı verdik işin zor kısmı Kızılay'ın. Kızılay'ın orada ihtiyacı olan kardeşlerimize bu bağışları götürmesi, aktarılması için onlar çok çalışıyorlar, çok büyük fedakarlık yapıyorlar." dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da 2 yıl boyunca Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birisinin yaşandığını vurguladı.

Arslan, yapılan bağışın önemli olduğunu bağışın büyüyerek diğer insanlara da örnek olmasını temennisinde bulundu.

Törende Kızılay yetkilileri de hazır bulundu.

Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı
İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada karar açıklandı
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Emine Erdoğan: Dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri olan kadınlara kulak verelim
Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarıldı

Benzer haberler

Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı

İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak

Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istedi

Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'ne 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırı girdi

Filistin Başbakanı: Gazze Filistin'in bir parçası ve Batı Şeria gibi orayı da biz yöneteceğiz

