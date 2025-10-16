Dolar
41.90
Euro
49.08
Altın
4,368.11
ETH/USDT
3,894.70
BTC/USDT
108,388.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailelerine ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki bazı şehit ailelerine teslim edildi.

Beşir Şavur  | 16.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailelerine ulaştı

Mardin

AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç beraberinde AK Parti Artuklu İlçe Başkan Vekili Şeyhmus İldoğan ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Cemiloğlu ile şehit bekçi Ercan Gültekin ve şehit polis memuru Mehmet Tutakbala'nın ailelerini ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ortaç ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu her iki şehit ailesine teslim etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ortaç, “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde ülkenin huzuru, birliği ve güvenliği için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Ortaç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehitlerimizin ailelerine teslim etmek için ziyaretlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletirken, her zaman yanlarında olduğumuzu da ifade ettik." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı
İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailelerine ulaştı
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Emine Erdoğan: Dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri olan kadınlara kulak verelim

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailelerine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailelerine ulaştı

Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarıldı

Mardin'de tarihi değirmen temizlenirken yaklaşık 1500 yıllık mozaik bulundu

Terörsüz Türkiye'ye geçiş ve demokrasiyi geliştirme süreçlerinin dinamikleri

Terörsüz Türkiye'ye geçiş ve demokrasiyi geliştirme süreçlerinin dinamikleri
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, antrenman yapan Mardin 1969 Spor'u ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, antrenman yapan Mardin 1969 Spor'u ziyaret etti
Mardin'de "Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi" açıldı

Mardin'de "Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi" açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet