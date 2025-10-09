Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, antrenman yapan Mardin 1969 Spor'u ziyaret etti

Mardin
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kentteki temasları kapsamında Mardin'e gelen Özbek, Galatasaray Kulübünün eski başkanı ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Kızıltepe İlçe Stadı'nda hazırlıklarını sürdüren Mardin 1969 Spor'un teknik heyet ve futbolcularıyla bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Özbek, futbolculara yeni sezonda başarı diledi.
Ziyarette, Mardin Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve Başkan Yardımcısı Polat Kasap da yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.