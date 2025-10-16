Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarıldı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü, tatbikattan dönen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.
Mardin
Beşir K'nin kullandığı 23 LN 001 plakalı pikap, Artuklu-Midyat kara yolunun Kabala mevkisinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan, bu esnada tatbikattan dönen UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü, tatbikattan dönen UMKE personeli tarafından kurtarıldı https://t.co/DPsSfDy7p8 pic.twitter.com/UV00mz1ofv— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 16, 2025
Yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.