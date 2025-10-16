Dolar
Gündem

Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü, tatbikattan dönen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Halil İbrahim Sincar  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarıldı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar - AA

Mardin

Beşir K'nin kullandığı 23 LN 001 plakalı pikap, Artuklu-Midyat kara yolunun Kabala mevkisinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan, bu esnada tatbikattan dönen UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

