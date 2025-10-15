Dolar
Gündem

Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak

Bursa'da, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak.

Cem Şan  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.

Kentte, 1-16 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.

