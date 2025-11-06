Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Eyüpsultan'da, metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Edirnekapı durağında, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.
Motor kısmı yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.