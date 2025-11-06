Dolar
42.11
Euro
48.73
Altın
3,983.93
ETH/USDT
3,311.20
BTC/USDT
101,046.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi’nde Hamrun Spartans ile oynanan maçın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da, metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Veysel Ensar Gökcegözog  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Edirnekapı durağında, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Motor kısmı yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum Valisi Çiftçi, il genelindeki sahipsiz hayvanların hepsinin toplandığını açıkladı
Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Bakan Bayraktar'dan Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santral projelerine ilişkin açıklama
İstanbul Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni düzenlendi
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

Kandilli'nin erken uyarı sistemi, Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

Kandilli'nin erken uyarı sistemi, Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet