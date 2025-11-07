Dolar
42.20
Euro
48.77
Altın
3,998.53
ETH/USDT
3,360.20
BTC/USDT
102,456.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum Valisi Çiftçi, il genelindeki sahipsiz hayvanların hepsinin toplandığını açıkladı
Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kandilli'nin erken uyarı sistemi, Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

Kandilli'nin erken uyarı sistemi, Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi
Zeray Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Zeray Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşmaya katıldı

KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşmaya katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet