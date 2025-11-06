Dolar
Ekonomi

Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, ekim ayında 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Cem Şan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

Bursa

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 3 milyar 816 milyon dolar oldu.

Otomotiv endüstrisinin ocak-ekim dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 34 milyar 19 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 18,2 olarak hesaplandı.

Tedarik endüstrisinin dış satımı yüzde 6 arttı

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ekim ayı dış satımı yüzde 6 artışla 1 milyar 471 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı ekimde yüzde 12 düşerek 1 milyar 159 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 70 artışla 652 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 40 artışla 314 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 18 artışla 181 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya ihracat yüzde 42 arttı

Ekim ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 42 artışla 628 milyon dolara ulaştı.

Fransa, yüzde 4 düşüş ve 450 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise geçen ay yüzde 1,5 artışla 337 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke grubu özelinde ise geçen ay Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 12 artışla 2 milyar 795 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Özellikle ana pazarlarımız olan Almanya, İspanya, Avusturya gibi ülkelerdeki yüksek artış oranları, gelecekte ihracat hedeflerimize ulaşma potansiyelimizi pekiştiriyor. Sektörümüz, Türkiye ekonomisi ve ihracatı için itici güç olmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor." ifadesini kullandı.

