Dolar
41.84
Euro
48.71
Altın
4,196.59
ETH/USDT
4,041.30
BTC/USDT
112,107.00
BIST 100
10,459.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde AA'nın "Kanıt" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı.

Saliha Nur Köksal  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde AA'nın "Kanıt" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı Fotoğraf: Saliha Nur Köksal/AA

Bursa

BUÜ'de oryantasyon haftası kapsamında Görükle Yerleşkesi'ndeki Mediko binası önünde oluşturulan "Gazze Sokağı"nda izlenime sunulan "Filistin-Kanıt Sergisi"nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 40 fotoğraf yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sergiyi gezen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, AA'nın Gazze'de yaşanan soykırımın dünyaya duyurulmasında büyük misyon üstlendiğini söyledi.

Üniversite olarak, oryantasyon haftası faaliyetleri kapsamında Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek için üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Bütün öğrenci topluluklarımız bu konuda büyük duyarlılık gösteriyor. Bu oryantasyon günlerinde bir Gazze Sokağı oluşturuldu. Anadolu Ajansının da burada hem farkındalık hem tarihe kayıt düşmek üzere fotoğraf sergisi mevcut. Oryantasyon için gelen öğrencilerimizin bu sergiyi gezerek farkındalığına bir nebze olsun katkı yapma gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı anlatan AA fotoğraflarının etkileyici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Soykırımı herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmış fotoğraflar. Burada Gazze'deki bir evin halini, yemek pişirme alanlarının halini, hastanelerin halini anlatacak ve kanıtlar oluşturacak fotoğraflardan bir sergi oluşturulmuş. Bu, İsrail’in Gazze'de uyguladığı soykırımı anlatan önemli belgelerden bir tanesi olacaktır. Bu noktada Anadolu Ajansını tebrik ediyorum ve basın şehitlerini de rahmetle yad ediyorum."

Sergi yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de planlı su kesintileri 31 Ekim'e kadar sürecek
İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alacak
Bakan Yerlikaya: 675 bin personelimizle suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 25 artarak 67 bin 938’e çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 25 artarak 67 bin 938’e çıktı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde AA'nın "Kanıt" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Filistin gösterileri ve orantısız polis şiddeti: Alman polisini kim yönlendiriyor?

Uluslararası Arap Romanı Ödülü sahibi Filistinli yazar Basim Hendekçi, 21 yıl esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu

Uluslararası Arap Romanı Ödülü sahibi Filistinli yazar Basim Hendekçi, 21 yıl esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu
İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi

İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi

İsrail, ateşkese rağmen UNRWA'nın Gazze'ye yardım göndermesine izin vermiyor

İsrail, ateşkese rağmen UNRWA'nın Gazze'ye yardım göndermesine izin vermiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet