Dolar
41.85
Euro
48.95
Altın
4,271.47
ETH/USDT
3,982.20
BTC/USDT
110,062.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı'ndan yola çıkan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan "17. İyilik Gemisi" Mısır'ın El Ariş Limanı açıklarına ulaştı
logo
Dünya

Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanının öldüğünü açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in daha önce Yemen'e düzenlediği saldırılarda Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari'nin öldüğünü duyurdu.

Fekry Abdeen, Gülşen Topçu, Mustafa Deveci  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanının öldüğünü açıkladı

İstanbul

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda ölenlerle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Husiler, iki yıldır Gazze'ye destek olmak için yaptıkları eylemlerin sonucu olarak ABD ile İsrail'in Yemen'e çok sayıda saldırı düzenlendiğine işaret etti. Bu saldırılarda deniz, kara ve hava kuvvetlerinden çok sayıda sivil ve askeri personelin yanı sıra başbakan ve diğer bakanların öldüğü kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu saldırılarda Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Gamari ile 13 yaşındaki oğlu ve diğer yetkililerin öldüğü belirtildi. Ancak Gamari'nin ne zaman ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, 2 yıllık süre zarfında, İsrail'e karşı balistik ve hipersonik füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemileri de dahil olmak üzere 1835 araç kullanılarak 758 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gamari’nin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Katz, Gamari’nin yaralanarak ölümüne sebep olan saldırının İsrail ordusunca ağustos ayında düzenlendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak
Van YYÜ'den Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin açıklama
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenledi

Benzer haberler

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanının öldüğünü açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık
Trump ve Lee'nin APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde tarifelerde anlaşma sağlanması bekleniyor

Trump ve Lee'nin APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde tarifelerde anlaşma sağlanması bekleniyor
Siyonist hegemonyaya karşı yeni bir duruş: “Akademik Sumud”

Siyonist hegemonyaya karşı yeni bir duruş: “Akademik Sumud”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet