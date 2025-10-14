Dolar
Mersin Uluslararası Limanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi Gazzeye doğru hareket ediyor
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Ankara

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırdı. 

8 Ekim 2025'te bölgede sağlanan ateşkesin ardından destek çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin Uluslararası Limanı'nda sürdürülüyor.

Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunacak.

"İyilik Gemisi"nin, yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 12.30'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenecek uğurlama töreninin ardından limandan ayrılması planlanıyor. 

Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle, Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.

