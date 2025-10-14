Dolar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
ABD'de birçok medya kuruluşu, Pentagon'un yeni basın kurallarını imzalamayı reddetti

ABD'de pek çok medya kuruluşu, gazetecilerin belirli alanlara yetkililer eşliğinde girmesini zorunlu kılan ve resmi makamların onayı olmadan bilgi edinmeyi yasaklayan Savunma Bakanlığının yeni basın kurallarını içeren belgeyi imzalamayı kabul etmedi.

Zeynep Katre Oran  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
ABD'de birçok medya kuruluşu, Pentagon'un yeni basın kurallarını imzalamayı reddetti

Ankara

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gazetecilerin haber yapabileceği konuları sınırlayan yeni düzenlemeleri yürürlüğe koyarak, basın mensuplarından bu kuralları içeren belgeyi imzalamalarını istedi.

The New York Times, The Associated Press, Newsmax, The Washington Post, CNN, The Guardian, NPR, HuffPost, The Atlantic, The Hill, Axios and Reuters'ın aralarında bulunduğu basın kuruluşları ise söz konusu kuralların, Anayasa'nın 1. Değişikliği kapsamında korunan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu.

Reuters tarafından yapılan açıklamada, "Doğru, tarafsız ve bağımsız haberciliğe olan bağlılığımız gereği, bu kuralları imzalamıyoruz. ABD Anayasası'nın sağladığı basın özgürlüğüne, bilgi akışının kısıtlanmamasına ve kamu yararına inanıyoruz. Pentagon'un yeni kısıtlamaları bu temel değerleri aşındırıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen Newsmax de açıklamasında, Pentagon'un yeni kurallarının "gereksiz ve külfetli" olduğunu belirterek, Bakanlığın bu konuyu yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Pentagon'un yeni kurallarına göre, basın mensupları, artık daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyecek. Bunun yanı sıra Pentagon'a halihazırda akredite olan basın mensuplarının Bakanlığa girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekecek.

Buna göre, bu bilgiler "gizli" olmasa bile basın mensuplarının bu bilgileri yayınlamaları için bir yetkilinin onayına ihtiyacı olacak.

Medya kuruluşlarından, belgeyi bugün yerel saatle 17.00'ye kadar imzalamaları istendi, imzalamayanların ise 24 saatte basın kartlarını iade etmesi gerektiği bildirildi.

