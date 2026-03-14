Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.

Bekir Aydoğan  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Ankara

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" iddia etti.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi var
Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, İran halkının yanında ilkesel bir tutum sergiliyor
Hatay'da depremlerin ardından 123'üncü cami ibadete açıldı
Edirne'de düzenlenen "Büyük Selimiye İftarı" bir kez daha Balkanlar'ı aynı sofrada buluşturdu

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını açıkladı

Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere "yakında" eşlik etmeye başlayacağını söyledi

Bloomberg: ABD, Ukrayna'da üretilen önleyici İHA'ları İran'a karşı kullanmak üzere bölgeye gönderdi

İran saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndan mart ayında şu ana kadar 77 gemi geçti

İran saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndan mart ayında şu ana kadar 77 gemi geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, İran halkının yanında ilkesel bir tutum sergiliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, İran halkının yanında ilkesel bir tutum sergiliyor
ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi
