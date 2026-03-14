ABD, İran'a saldırıların 14 gününde yaklaşık 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ilk 14 gününde, radar bileşenleri, uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlendi.

Efe Özkan  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
İstanbul

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği tahmin ve verilere göre, bu kayıpları artıran en büyük unsurlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Suudi Arabistan’da hasar gören ve imha edilen, toplam tahmini değeri 2 milyar doları bulan THAAD balistik füze savunma sisteminin AN/TPY-2 radar bileşenleri yer aldı.

Birçok kaynak tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, hasarın boyutu net olarak belirlenemese de bu ülkelerdeki 4 AN/TPY-2 radar bileşeninin vurulduğunu doğruladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan ve değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sistemi de İran’ın misilleme saldırıları sırasında vuruldu ve Katar yetkilileri de radarın hasar gördüğünü doğruladı.

ABD'li yetkililer, CBS News'e yapılan açıklamada, 11 adet MQ-9 Reaper İHA'nın düştüğünü doğrularken, bu zarar da toplamda yaklaşık 330 milyon dolar oldu.

Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "dost ateşi" sonucu düşürülen 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yerine yenilerinin konulmasının da yaklaşık 282 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağının yerine yenisinin konulmasının maliyetinin de 80 milyon doları bulacağı belirtiliyor.

İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahını hedef aldığı saldırıda iki uydu haberleşme terminali ve diğer bazı büyük binalar hasar gördü.

Hedef alınan AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar değerinde seyrettiği değerlendiriliyor.

New York Times tarafından analiz edilen Kuveyt'teki Camp Arifjan Üssü'ne ait uydu görüntülerinde imha edilmiş üç radar bileşeni görülürken, bu da yaklaşık 30 milyon dolarlık kayba yol açtı.​​​​​​​

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, İran halkının yanında ilkesel bir tutum sergiliyor
Hatay'da depremlerin ardından 123'üncü cami ibadete açıldı
Edirne'de düzenlenen "Büyük Selimiye İftarı" bir kez daha Balkanlar'ı aynı sofrada buluşturdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Doğu ve Güneydoğu'da son 23 yılda çok büyük yatırımlar yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir

Bloomberg: ABD, Ukrayna'da üretilen önleyici İHA'ları İran'a karşı kullanmak üzere bölgeye gönderdi

Bloomberg: ABD, Ukrayna'da üretilen önleyici İHA'ları İran'a karşı kullanmak üzere bölgeye gönderdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, İran halkının yanında ilkesel bir tutum sergiliyor

ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi

ABD, İran'a saldırıların 14 gününde yaklaşık 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

ABD, İran'a saldırıların 14 gününde yaklaşık 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
S&P Orta Doğu'daki savaşın ABD ekonomisi üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini belirtti

S&P Orta Doğu'daki savaşın ABD ekonomisi üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini belirtti
İsrail ordusu, İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı

İsrail ordusu, İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı
