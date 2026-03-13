İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu
İran, İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. İsrail'deki birçok kentte bir kez daha sirenler çaldı.
İran devlet televizyonunun haberinde, "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlatıldı." ifadelerine yer verildi.
- İran ordusu: ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başladı
Saldırının detaylarının Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından aktarılacağı bildirildi.
İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle İsrail'de bir kez daha sirenler çaldı
ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle İsrail'deki birçok kentte bir kez daha sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok kentte ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler devreye girdi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı sırada gökyüzünden patlama seslerinin geldiği aktarıldı.