Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu

İran, İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. İsrail'deki birçok kentte bir kez daha sirenler çaldı.

Ahmet Dursun  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

İran devlet televizyonunun haberinde, "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının detaylarının Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından aktarılacağı bildirildi.

İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle İsrail'de bir kez daha sirenler çaldı

ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle İsrail'deki birçok kentte bir kez daha sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok kentte ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler devreye girdi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı sırada gökyüzünden patlama seslerinin geldiği aktarıldı.

İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu

