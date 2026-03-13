Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran ordusu: ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

Ekip  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
İran ordusu: ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başladı

Ankara

İran devlet televizyonu, Gerçek Vaat-4 operasyonunun 44. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı.

Saldırılarda, ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.

İran Ordusu: Irak'ta ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düşürüldü

Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği, iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edilmişti.

İran ordusu: İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendi

İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği ve bu saldırıların birkaç saat süreceği belirtildi.

