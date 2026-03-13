Suudi Arabistan 35 İHA'nın engellendiğini duyurdu, Bahreyn'de alarm sirenleri çaldı
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 35 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Bahreyn genelinde ise alarm sirenleri çaldı ve halkın güvenli bölgelere yönelmesi istendi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Bakanlık açıklamasında, ülkenin hava sahasına giren 35 İHA'nın savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, imha edilen 35 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 54 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.
Bahreyn'de vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke genelinde sirenlerin çalmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı, vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.