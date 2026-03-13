Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İstanbul

Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu.

Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

