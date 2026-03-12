Dolar
Dünya

Trump ile Putin'in özel temsilcileri, Florida'da "küresel enerji piyasalarındaki krizi" görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Florida eyaletinde bir araya gelerek küresel enerji piyasalarındaki son durumu ele aldı.

Hakan Çopur  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Trump ile Putin'in özel temsilcileri, Florida'da "küresel enerji piyasalarındaki krizi" görüştü

Washington

Trump'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine öncülük eden özel temsilcisi Witkoff'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Florida'daki görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dmitriev öncülüğündeki Rus heyeti ile Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum'un yer aldığı ABD heyetinin çeşitli konuları ele aldığı ve görüşmelere devam edecekleri belirtildi.

Witkoff'un açıklamasında görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmezken, Dmitriev, Rus medyasına "ABD'li muhataplarıyla küresel enerji piyasalarındaki krizi" ele aldıklarını ifade etti.

