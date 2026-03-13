Dolar
44.19
Euro
50.81
Altın
5,108.26
ETH/USDT
2,186.00
BTC/USDT
73,293.00
BIST 100
13,107.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Mardin İş Dünyası Buluşması” programında konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, Filistin

İsrail, ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını gerekçe göstererek, ramazan ayının son cumasında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapalı tuttu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ömer Erdem  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
İsrail, ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat’tan bu yana ibadete kapalı tutan İsrail makamları, ramazanın dördüncü ve son cumasında da Müslümanların Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermedi.

Aksa'nın kapalı tutulması nedeniyle Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli noktalarda kıldı.

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından aldığı toplanma yasağı kararını bahane ederek Aksa'nın kapılarını kapalı tutuyor. 28 Şubat'tan bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca güvenlik görevlileri ile Kudüs İslami Vakıflar Dairesi çalışanları bulunuyor. Bu kişiler namaz vakitlerinde ezan okuyup namazları kılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Normal şartlarda ramazanın son on gününde yüz binlerce Müslümanın akın ettiği Mescid-i Aksa'da cuma namazı bu yıl sadece sınırlı sayıda görevlinin katılımıyla kılındı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in ramazan ayında ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamıştı.

İsrail'in kısıtlamaları

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa’ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadet etmesine izin vermiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
AFAD, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cerrahpaşa'da 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan kampüs kuracağız
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Benzer haberler

İsrail, ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi

İsrail, ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi

İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlileri darbetti hayvanlarını çaldı

İsrail-Hizbullah savaşında yeni aşama ve Lübnan’ın belirsiz geleceği

İsrail-Hizbullah savaşında yeni aşama ve Lübnan’ın belirsiz geleceği
İsrail’in Lübnan'a saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan'a saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
ABD Kongresine, hükümetin 6 yaşındaki Hind Receb'in ölümünü soruşturmasını öngören tasarı sunuldu

ABD Kongresine, hükümetin 6 yaşındaki Hind Receb'in ölümünü soruşturmasını öngören tasarı sunuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet