İsrail ordusu, İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı
İsrail ordusu, ABD ile birlikte hedef aldıkları İran'a yaklaşık 7 bin 600, Lübnan'a ise bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Tel Aviv
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a 28 Şubat’tan bu yana düzenledikleri 2 binin üzerindeki hava saldırısında İran ordusuna ait karargahların ve askeri altyapısının hedef alındığı iddia edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran’ın balistik füze kapasitesine yönelik yaklaşık 4 bin 700 hava saldırısı yaptığı savunuldu. Açıklamada geri kalan saldırıların detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail jetlerinin 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiği de aktarıldı.
Söz konusu saldırılarda Hizbullah’a ait 200 füze ve fırlatma rampasının imha edildiği, 35 komuta ve kontrol merkezinin vurulduğu ve 380’den fazla Hizbullah mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.
İsrail ordusu, İran'da 150 hedefe hava saldırısı
İsrail ordusu, İran’ın orta ve batı kesimlerinde gün içinde 150 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Vurulan hedefler arasında balistik füze depolama tesisleri, füze rampaları, dron depoları ve hava savunma sistemleri üretim tesisleri olduğ iddia edildi.
90 İsrail savaş uçağının son 24 saatte Tahran’a gerçekleştirdiği saldırılarda ise çok sayıda güvenlik karagahına 200 bomba atıldığı belirtildi.
Söz konusu hedefler arasında İran Gönüllü Güvenlik Güçleri'nin (Besic) Merkez Karargahı ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgesel karagahının yanı sıra güvenlik güçlerine ait çok sayıda hedefin vurulduğu öne sürüldü.
CENTCOM, B-2'lerin İran'a saldırılarda kullanıldığı görüntüleri paylaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), B-2 savaş uçaklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığı görüntüleri paylaştı.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, B-2 bombardıman uçaklarının kullanımına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "B-2 hayalet bombardıman uçakları, Destansı Öfke Operasyonu kapsamında uzun menzilli bir görev gerçekleştirmek üzere havalandı. Bu operasyon, sadece bugünkü İran rejiminin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmakla kalmayıp, gelecekte yeniden güçlenme kabiliyetini de ortadan kaldıracak uzun menzilli ateş gücü sağlıyor." ifadelerine yer verildi.
CENTCOM'un paylaşımında yer alan videoda ise B-2'lerin havalandığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
ABD'nin Orta Doğu'ya 5 bin kişilik Deniz Piyade birliği göndereceği iddia edildi
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu’ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürüldü.
Wall Street Journal’a (WSJ) bilgi veren üç ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını ve varlığını artırıyor.
Söz konusu yetkili kaynaklar, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya birkaç savaş gemisi ile 5 bin Deniz Piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu ve ona bağlı Deniz Piyade seferi birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü.
Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliğinin şu anda Orta Doğu'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.
Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.