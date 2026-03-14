ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarını savunarak, "Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldıracaklardı. Biz onlara saldırmasaydık, onlar bize saldıracaktı. İlk hamleyi biz yaptık." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e verdiği röportajda İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'ın lider kadrosunu iki kez "yok ettiklerini" iddia eden Trump, "İkinci sefer toplanmışlardı, aralarından kimin lider olacağına karar veriyorlardı. Tam o sırada yok edildiler. Şimdi üçüncü kez bir fırsat kolluyorlar." değerlendirmesini yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılara nasıl karar verdiklerini anlatan ABD Başkanı, proaktif hareket ettiklerini vurguladı.
"Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldıracaklardı. Biz onlara saldırmasaydık, onlar bize saldıracaktı. İlk hamleyi biz yaptık." yorumunu yapan Trump, bu yolla İran'a ait binlerce füzeyi imha ettiklerini kaydetti.
İran'la nükleer müzakereler konusunu da değerlendiren ABD Başkanı Trump, "Gerçekten çok iyi bir anlaşma olması gerekiyordu. En önemli şart, nükleer silahlara sahip olmamalarıydı. Aksi takdirde İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi." diye konuştu.
Trump ayrıca, geçen yıl haziranda yaptıkları B-2 saldırılarını yapmamış olsalardı o durumda İran'ın nükleer silaha sahip olacağı iddiasını yineledi.