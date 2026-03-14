Dünya

ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarını savunarak, "Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldıracaklardı. Biz onlara saldırmasaydık, onlar bize saldıracaktı. İlk hamleyi biz yaptık." dedi.

Hakan Çopur  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi

Washington

ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e verdiği röportajda İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın lider kadrosunu iki kez "yok ettiklerini" iddia eden Trump, "İkinci sefer toplanmışlardı, aralarından kimin lider olacağına karar veriyorlardı. Tam o sırada yok edildiler. Şimdi üçüncü kez bir fırsat kolluyorlar." değerlendirmesini yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılara nasıl karar verdiklerini anlatan ABD Başkanı, proaktif hareket ettiklerini vurguladı.

"Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldıracaklardı. Biz onlara saldırmasaydık, onlar bize saldıracaktı. İlk hamleyi biz yaptık." yorumunu yapan Trump, bu yolla İran'a ait binlerce füzeyi imha ettiklerini kaydetti.

İran'la nükleer müzakereler konusunu da değerlendiren ABD Başkanı Trump, "Gerçekten çok iyi bir anlaşma olması gerekiyordu. En önemli şart, nükleer silahlara sahip olmamalarıydı. Aksi takdirde İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi." diye konuştu.

Trump ayrıca, geçen yıl haziranda yaptıkları B-2 saldırılarını yapmamış olsalardı o durumda İran'ın nükleer silaha sahip olacağı iddiasını yineledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, İran halkının yanında ilkesel bir tutum sergiliyor
Hatay'da depremlerin ardından 123'üncü cami ibadete açıldı
Edirne'de düzenlenen "Büyük Selimiye İftarı" bir kez daha Balkanlar'ı aynı sofrada buluşturdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Doğu ve Güneydoğu'da son 23 yılda çok büyük yatırımlar yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir

Benzer haberler

Bloomberg: ABD, Ukrayna'da üretilen önleyici İHA'ları İran'a karşı kullanmak üzere bölgeye gönderdi

Bloomberg: ABD, Ukrayna'da üretilen önleyici İHA'ları İran'a karşı kullanmak üzere bölgeye gönderdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, İran halkının yanında ilkesel bir tutum sergiliyor

ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e İran gündemini değerlendirdi

ABD, İran'a saldırıların 14 gününde yaklaşık 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

ABD, İran'a saldırıların 14 gününde yaklaşık 3,84 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
S&P Orta Doğu'daki savaşın ABD ekonomisi üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini belirtti

S&P Orta Doğu'daki savaşın ABD ekonomisi üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini belirtti
İsrail ordusu, İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı

İsrail ordusu, İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı
