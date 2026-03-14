Dolar
44.19
Euro
50.44
Altın
5,020.24
ETH/USDT
2,092.00
BTC/USDT
70,764.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, konut sahipliğini kolaylaştırmaya yönelik iki kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, konut piyasasında ev yapımını hızlandırmak ve mortgage (konut kredisi) erişimini artırmak amacıyla iki kararnameye imza attı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
New York

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Trump'ın "Uygun Fiyatlı Konut İnşası İçin Düzenleme Engellerinin Kaldırılması" başlıklı kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Bu kapsamda konut inşaatını geciktiren ve maliyetleri artıran, çevresel, su, enerji ve imar kaynaklı federal düzenlemelerin hafifletileceğine dikkati çekilen açıklamada, bu adımlarla konut arzının artırılması ve ev fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beyaz Saray'dan yapılan diğer bir açıklamada da ABD Başkanı Trump'ın "Mortgage Kredisine Erişimin Artırılması" başlıklı kararnameye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararname ile konut kredisi maliyetlerini düşürmenin ve özellikle küçük bankalar ile topluluk bankalarının mortgage piyasasına dönüşünü teşvik etmenin amaçlandığı vurgulanarak, bu adımın rekabeti artırarak mortgage faizlerini düşürmesinin ve krediye erişimi kolaylaştırmasının beklendiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet