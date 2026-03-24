Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

CNN: İranlı kaynak, ABD'nin Tahran yönetimiyle görüşmek için temas girişiminde bulunduğunu söyledi

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken İran kanadından, ABD'nin görüşme için temaslarda bulunduğu bildirildi.

Mücahit Oktay  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
New York

İsminin açıklanmaması kaydıyla CNN'e konuşan İranlı bir kaynak, ABD ile Tahran arasında "temas girişimleri" yaşandığını ve İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik "sürdürülebilir" önerileri dinlemeye istekli olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Washington'ın girişimiyle ABD ile İran arasında son günlerde temaslar gerçekleştiğini aktaran kaynak, bu temasların henüz tam kapsamlı müzakere düzeyine ulaşmış girişimler olmadığını ifade ederek, "Savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını yoklamak amacıyla, çeşitli ara bulucular aracılığıyla mesajlar alındı." dedi.

Kaynak, "Değerlendirilen öneriler yalnızca bir ateşkes sağlanmasını değil, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılmasını hedefliyor." diye konuştu.

İran'ın tutumunun her zaman net olduğunu ve Tahran'ın "uygulanabilir nitelikteki her türlü öneriyi" değerlendirmeye hazır bulunduğunu dile getiren kaynak, Başkan Donald Trump'ın müzakerelere ilişkin açıklamalarına dair yorum yapmaktan kaçındı.

"İran, ABD'den müzakere talep etmedi"

İranlı kaynak, doğrudan bir görüşme veya müzakere isteyen tarafın Tahran yönetimi olmadığını vurgulamakla birlikte, İran'ın, "ulusal çıkarlarını koruyacak, sürdürülebilir bir anlaşma planının gündeme gelmesi durumunda" ABD kanadından söylenecekleri dinlemeye istekli olacağını kaydetti.

"İran, nükleer silah geliştirmeyeceğine dair gerekli tüm güvenceleri vermeye hazırdır ancak nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına da sahiptir." ifadelerini kullanan kaynak, sunulacak herhangi bir önerinin, İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını da içermesi gerektiği konusunda ısrarlı duruş sergiledi.

