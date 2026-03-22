Dolar
44.30
Euro
51.26
Altın
4,471.84
ETH/USDT
2,039.40
BTC/USDT
67,701.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Pezeşkiyan’dan, Trump'ın İran'ı haritandan silme açıklamasına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı haritadan silme" açıklamasını, "tarih yazan bir milletin iradesi karşısında düşmanın çaresizliğini ve acizliğini gösteren bir yanılsama olarak" nitelendirdi.

Haydar Şahin  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
Pezeşkiyan'dan, Trump'ın İran'ı haritandan silme açıklamasına tepki

Erbil

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın İran’ı haritadan silme açıklamasına ABD merkezli X sosyal medya platformundan cevap verdi.

Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatılması konusuna da değinen Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi." ifadelerini kullanmıştı.

İran: ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği (BM) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkelerine mektup yazarak, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM Genel Sekreterliği ile BMGK ülkelerine mektup yazdı.

Mektubunda, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna atıf yapan Erakçi, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli." ifadesini kullandı.

Erakçi ayrıca, nükleer tesislerin hedef alınmasının radyoaktif sızıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu.

BMGK’nın İsrail’i "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT)" dahil etmesi gerektiğini söyleyen Erakçi, aynı zamanda İsrail’e ait nükleer tesislerin de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesini talep etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet