Pezeşkiyan’dan, Trump'ın İran'ı haritandan silme açıklamasına tepki
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı haritadan silme" açıklamasını, "tarih yazan bir milletin iradesi karşısında düşmanın çaresizliğini ve acizliğini gösteren bir yanılsama olarak" nitelendirdi.
Erbil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın İran’ı haritadan silme açıklamasına ABD merkezli X sosyal medya platformundan cevap verdi.
Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor." ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatılması konusuna da değinen Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi." ifadelerini kullanmıştı.
İran: ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği (BM) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkelerine mektup yazarak, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM Genel Sekreterliği ile BMGK ülkelerine mektup yazdı.
Mektubunda, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna atıf yapan Erakçi, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli." ifadesini kullandı.
Erakçi ayrıca, nükleer tesislerin hedef alınmasının radyoaktif sızıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu.
BMGK'nın İsrail'i "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT)" dahil etmesi gerektiğini söyleyen Erakçi, aynı zamanda İsrail'e ait nükleer tesislerin de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesini talep etti.