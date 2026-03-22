Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Bağdat sokaklarına Ali Hamaney ile Mücteba Hamaney posterleri asıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın sokaklarına İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney ile ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski lider Ayetullah Ali Hamaney’in posterleri asıldı.

Haydar Karaalp  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
Bağdat sokaklarına Ali Hamaney ile Mücteba Hamaney posterleri asıldı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Başkentin birçok noktasına asılan posterlerin arasında İran destekli Iraklı Şii milis gücü Nuceba Hareketi lideri Akram Kaabi ile Mücteba Hamaney’in yan yana olduğu görseller de bulunuyor.

Nuceba Hareketi lideri Kaabi, "Mücteba Hamaney’i Allah bombardımandan sağ kurtardı; tüm eksen, askerleri ve liderleriyle babasının yanında olduğu gibi onun yanında da olacak." açıklamasında bulunmuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haşdi Şabi Basın Birimi’nden daha önce yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski lider Ali Hamaney’in 100 adet posterini Bağdat sokaklarındaki bilboardlara astıkları belirtilmişti.


