ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretine ilişkin, "Bu, inanılmaz bir ziyaret oldu. Çok iyi sonuçlar aldık. Harika ticaret anlaşmaları yaptık." dedi.

Trump: İnanılmaz bir ziyaret oldu, harika ticaret anlaşmaları yaptık ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretine ilişkin, "Bu, inanılmaz bir ziyaret oldu. Çok iyi sonuçlar aldık. Harika ticaret anlaşmaları yaptık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin son gününde Devlet Başkanı Şi Cinping ile çay davetinde buluştu.

Xinhua'nın haberine göre liderler, Pekin'de parti ve devlet liderlerinin rezidansları ve çalışma ofislerinin bulunduğu, eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesi Congnanhay'da bir araya geldi.

Beyaz Saray basın bilgi havuzundan edinilen bilgiye göre Şi, Trump'ı yerleşkenin kapısında karşıladıktan sonra iki lider, geleneksel Çin tarzı motiflerle süslü kemerlerin altından geçerek iç avludaki gül bahçesini dolaştı.

10 dakikalık yürüyüşün ardından kamelyada oturan iki lider, bakanların ve üst düzey yetkililerin de yer aldığı küçük grupla sohbet etti, burada liderlere çay ikramında bulunuldu.

Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD'nin Pekin Büyükelçisi David Perdue eşlik ederken Şi'nin yanında Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Cay Çi, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ve Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng yer aldı.

"İnanılmaz bir ziyaret oldu"

Trump, sohbette, "Bu, inanılmaz bir ziyaret oldu. Çok iyi sonuçlar aldık. Harika ticaret anlaşmaları yaptık." dedi.

Çin ile ABD ilişkilerini "çok güçlü" diye niteleyen Trump, Şi ile başkalarının çözemeyeceği çok sayıda sorunun üstesinden geldiklerini belirtti.

Trump, iki liderin "yapıcı stratejik ilişki" sürdürmek konusunda vardıkları mutabakata işaret ederek ziyaret için "tarihi" ve "dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

İran konusunu da tartıştıklarını hatırlatan Trump, "Sanırım bu konuda benzer düşüncelerimiz var. Biz, savaşın bitmesini istiyoruz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz, önce onlar kapattı, sonra biz kapattık ama açılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Parti ve devlet liderlerinin yaşadığı ve çalıştığı yer"

Congnanhay'daki faaliyetlere ilişkin bilgi veren Şi, "Parti ve merkezi hükümet liderlerinin, ben de dahil, yaşadığı ve çalıştığı yerdir." dedi.

Şi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kurulmasının ardından parti liderlerinin buraya taşındıklarını, Mao Zıdong, Cou Enlay, Dıng Şiaoping, Ciang Zımin ve Hu Cintao'nun burada yaşadıklarını belirtti.

Trump'ın ziyaretinin "dönüm noktası" olarak görülebileceği görüşüne katıldığını ifade eden Şi, çok sayıda işbirliği anlaşması yaptıklarını ve uluslararası meselelerde mutabakata vardıklarını dile getirdi.

Şi, buluşma için Congnanhay'ı seçmesinin sebebinin, Trump'ın 2017'de onu Florida'daki Mar-a-Lago'da ağırlamasına karşılık olduğunu söyledi.

Trump'ın burayı ziyaret eden başka dünya liderlerinin olup olmadığı sorusu üzerine Şi, "Çok nadir. Tarihsel olarak diplomatik faaliyetlerde kullanılmaz. Örneğin Putin geldi." diye yanıt verdi.

Liderler, buluşmanın ardından heyetleriyle çalışma yemeğine geçti.

ABD Başkanı, yemeğin ardından ülkeden ayrılacak.